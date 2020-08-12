Викрадення львівського адвоката: затримали ще одного підозрюваного

ukru
19 березня, 18:42 • 38670 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 83024 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 90804 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113097 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 119721 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117088 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152322 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125032 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124740 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123882 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 29317 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 32250 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 37763 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 32850 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 33661 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 81653 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102591 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 84261 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 152324 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117389 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51554 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58894 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107817 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126081 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125480 перегляди
Актуальне
Викрадення львівського адвоката: затримали ще одного підозрюваного

Викрадення львівського адвоката: затримали ще одного підозрюваного

Київ • УНН

 • 16036 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. На Львівщині затримали раніше судимого за розбій 37-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до викрадення керівника львівської адвокатської компанії у складі злочинної групи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

“Подія сталася у березні 2019 року. Тоді у Львові, на стоянці одного із торгово-розважальних центрів, зловмисники незаконно позбавили волі та вивезли в лісовий масив у Пустомитівському районі керівника однієї із адвокатських компаній. Їхні дії супроводжувались насильством щодо потерпілого”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що оскільки учасники злочинної групи переховувалися від слідства, 23 липня 2020 року трьом зловмисникам, жителям Львівщини віком 27, 37 та 38 років, заочно повідомили про підозру ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Підозрюваних було оголошено в розшук, а суд виніс ухвалу про їх затримання та доставлення до суду для обрання запобіжного заходу.

“Згодом оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції встановили місце знаходження двох розшукуваних”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що 5 серпня на автошляху у Житомирській області поліцейські затримали одного з розшукуваних. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

“У вівторок, 11 серпня, на території Перемишлянського району поліцейські затримали його поплічника — раніше судимого за розбій 37-річного мешканця Львівщини”, — йдеться в повідомленні.

Наразі продовжуються заходи зі встановлення місця перебування та затримання ще одного учасника злочинної групи.

Окрім того, вирішується питання щодо обрання другому учаснику злочинної групи запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Львівщині трьох іноземців арештували за викрадення людини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32