Викрадення львівського адвоката: затримали ще одного підозрюваного

“Подія сталася у березні 2019 року. Тоді у Львові, на стоянці одного із торгово-розважальних центрів, зловмисники незаконно позбавили волі та вивезли в лісовий масив у Пустомитівському районі керівника однієї із адвокатських компаній. Їхні дії супроводжувались насильством щодо потерпілого”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що оскільки учасники злочинної групи переховувалися від слідства, 23 липня 2020 року трьом зловмисникам, жителям Львівщини віком 27, 37 та 38 років, заочно повідомили про підозру ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Підозрюваних було оголошено в розшук, а суд виніс ухвалу про їх затримання та доставлення до суду для обрання запобіжного заходу.

“Згодом оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції встановили місце знаходження двох розшукуваних”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що 5 серпня на автошляху у Житомирській області поліцейські затримали одного з розшукуваних. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

“У вівторок, 11 серпня, на території Перемишлянського району поліцейські затримали його поплічника — раніше судимого за розбій 37-річного мешканця Львівщини”, — йдеться в повідомленні.

Наразі продовжуються заходи зі встановлення місця перебування та затримання ще одного учасника злочинної групи.

Окрім того, вирішується питання щодо обрання другому учаснику злочинної групи запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Львівщині трьох іноземців арештували за викрадення людини.



