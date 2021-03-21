Похищали людей и удерживали в "лечебном центре": в Киевской области разоблачили преступную банду

Цитата

“По данным следствия, 20 марта этого года в г. Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу в с. Петропавловская Борщаговка находился так называемый реабилитационный центр, в котором незаконно содержалось несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркотической зависимостью”, — говорится в сообщении.

Детали

У организаторов центра не было никаких разрешительных документов на занятие такой деятельностью и никакого отношения к медицинской сфере, однако они заключали договоры и под предлогом реабилитации помещали в заведение лиц с наркотической или алкогольной зависимостью, незаконно и принудительно удерживали в течение определенного периода времени и “лечили” за деньги, полученные от близких родственников. Пострадавшие содержались в суровых условиях, с окнами с решеткой, выходить на улицу им категорически запрещалось. Кроме того, иждивенцы центра подвергались пыткам.

Установлено, что к совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых в настоящее время задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Шестого фигуранта разыскивают правоохранители. Устанавливаются и другие лица, причастные к совершению указанного правонарушения.

Добавим

В Ровенской области разоблачили сеть “ребцентров”, где принудительно удерживали почти 150 человек. По данным следствия, житель Ровно создал и возглавил преступную группу под видом деятельности общественной организации. Похищенные лица незаконно содержались против их воли в условиях изоляции под видом оказания медицинской и психологической помощи от наркотической, алкогольной и других видов зависимости.