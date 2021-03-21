Викрадали людей та утримували в "лікувальному центрі": в Київській області викрили злочинну банду

Цитата

“За даними слідства, 20 березня цього року в м.Ірпінь біля однієї з багатоповерхівок троє невідомих осіб зв’язали чоловіка і силоміць заштовхали до автомобіля та зникли у невідомому напрямку. Після проведення низки оперативно-розшукових заходів, було встановлено місцезнаходження автомобіля, на якому викрали потерпілого. За цією адресою в с. с.Петропавлівська Борщагівка знаходився так званий реабілітаційний центр, в якому незаконно утримувалося кілька десятків людей, більшість із яких не страждають ані на алкогольну, ані на наркотичну залежність”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Організатори центру не мали жодних дозвільних документів на зайняття такою діяльністю та жодного стосунку до медичної сфери, однак заключали договори та під приводом реабілітації поміщали до закладу осіб із наркотичною чи алкогольною залежністю, незаконно та примусово утримували впродовж певного періоду часу та “лікували” за гроші, отримані від близьких родичів. Потерпілі утримувалися в суворих умовах, із зарешіченими вікнами, виходити на вулицю їм категорично заборонялося. Крім того, утриманці центру піддавалися тортурам.

З’ясовано, що до вчинення вказаного злочину причетні шестеро осіб, п’ятеро з яких на даний час затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Шостого фігуранта розшукують правоохоронці. Встановлюються й інші особи, причетні до скоєння вказаного правопорушення.

Додамо

В Рівненській області викрили мережу “ребцентрів”, де примусово утримували майже 150 осіб. За даними слідства, житель м. Рівне створив та очолив злочинну групу під виглядом діяльності громадської організації. Викрадені особи незаконно утримувалися проти їх волі в умовах ізоляції під виглядом надання медичної та психологічної допомоги від наркотичної, алкогольної та інших видів залежності.