Использование пиротехники в новогоднюю ночь: в полицию поступило более 80 сообщений

Цитата

«Всего за 1 января мы получили более 29 тысяч сообщений на линию 102. Из них более 5,5 тысяч – это были сообщения криминального характера. Большинство сообщений носили информационный характер и были сообщения об административных правонарушениях административного типа», – сообщила Рева.

Кроме того, в новогоднюю ночь полиция зафиксировала более 80 сообщений по всей Украине относительно использования пиротехники, более 20 из них – в Киеве. В результате в столице было открыто 2 уголовных производства за запуск пиротехнических средств и 1 – в Виннице. Также составлено более 10 административных протоколов по Украине.

«В Дарницком районе Киева есть задержанное лицо, в ближайшее время будет сообщено о подозрении. Еще один такой факт был зарегистрирован на столичной Оболони. Там работают полицейские над установлением всех обстоятельств происшествия», – сообщила пресс-секретарь.

Напомним

Правоохранители задержали мужчину, который запускал фейерверки по случаю Нового года. Ему грозит до пяти лет за решеткой.