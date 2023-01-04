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Використання піротехніки в новорічну ніч: до поліції надійшло більше 80 повідомлень

Київ • УНН

 • 486064 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Загалом за 1 січня до поліції надійшло понад 29 тисяч повідомлень, 80 з них – щодо використання піротехніки. Про це на брифінгу повідомила речниця Національної поліції України Марʼяна Рева, передає УНН.

Використання піротехніки в новорічну ніч: до поліції надійшло більше 80 повідомлень

Цитата

«Загалом за 1 січня ми отримали більше ніж 29 тисяч повідомлень на лінію 102. З них понад 5,5 тисяч – це були повідомлення кримінального характеру. Більшість повідомлень носили інформаційний характер і були повідомлення про адміністративні правопорушення адміністративного типу», – повідомила Рева.

Крім того, в новорічну ніч поліція зафіксувала понад 80 повідомлень по всій Україні щодо використання піротехніки, більше 20 з них – в Києві. В результаті в столиці було відкрито 2 кримінальні провадження за запуск піротехнічних засобів і 1 – у Вінниці. Також складено більше 10 адміністративних протоколів по Україні.

«В Дарницькому районі Києва є затримана особа, найближчим часом буде повідомлено про підозру. Ще один такий факт було зареєстровано на столичній Оболоні. Там працюють поліцейські над встановленням всіх обставин події», – повідомила речниця.

Нагадаємо

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