Використання піротехніки в новорічну ніч: до поліції надійшло більше 80 повідомлень

Цитата

«Загалом за 1 січня ми отримали більше ніж 29 тисяч повідомлень на лінію 102. З них понад 5,5 тисяч – це були повідомлення кримінального характеру. Більшість повідомлень носили інформаційний характер і були повідомлення про адміністративні правопорушення адміністративного типу», – повідомила Рева.

Крім того, в новорічну ніч поліція зафіксувала понад 80 повідомлень по всій Україні щодо використання піротехніки, більше 20 з них – в Києві. В результаті в столиці було відкрито 2 кримінальні провадження за запуск піротехнічних засобів і 1 – у Вінниці. Також складено більше 10 адміністративних протоколів по Україні.

«В Дарницькому районі Києва є затримана особа, найближчим часом буде повідомлено про підозру. Ще один такий факт було зареєстровано на столичній Оболоні. Там працюють поліцейські над встановленням всіх обставин події», – повідомила речниця.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали чоловіка, який запускав феєрверки з нагоди Нового року. Йому загрожує до п'яти років за ґратами.