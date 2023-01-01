У Вінниці затримали чоловіка, який запускав піротехніку в новорічну ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який запускав феєрверки з нагоди Нового року. Йому загрожує до п'яти років за ґратами. Про це повідомили у відділі Національної поліції України у Вінницькій області, передає УНН.
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Сьогодні, 1 січня, поліцейські Вінниччини встановили та доставили до підрозділу поліції чоловіка, який близько 00.30 запускав піротехніку. Проводиться розслідування.
Зазначається, що 1 січня близько 00.30 до поліції надійшло повідомлення про порушення заборони використання салютів. Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, особу, причетну до правопорушення, поліцейські встановили за допомогою свідків події. Ним виявився 45-річний вінничанин.
Чоловіка доставлено до відділу поліції для з’ясування усіх обставин події.
Дії правопорушника кваліфіковані за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до п'яти років.
Нагадаємо
Під час воєнного стану по всій території України введена заборона і на використання піротехнічних засобів, і на їх продаж.