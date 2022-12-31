Нацполіція закликала українців інформувати про точки продажу піротехніки

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«Звісно, що проводяться відповідні рейди. За це відповідальною є не лише поліція, а й інші органи контролю. Такі точки перевіряються, ми реагуємо на повідомлення громадян, тому звертаємося до всіх: якщо вам відомо, що десь продають піротехніку, яка є забороненою, телефонуйте на 102, повідомляйте», – повідомила Рева.

Вона зазначила, що під час воєнного стану по всій території України введена заборона і на використання піротехнічних засобів, і на їх продаж.

Нагадаємо

У патрульній поліції застерігають українців від використання феєрверків, петард та іншої піротехніки під час новорічних свят.



