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Українців застерегли від використання феєрверків на Новий рік

Українців застерегли від використання феєрверків на Новий рік

Київ • УНН

 • 374797 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. У патрульній поліції застерігають українців від використання феєрверків, петард та іншої піротехніки під час новорічних свят, пише УНН.

Цитата

"У більшості областей України обласні військові адміністрації ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних виробів. У Києві — також заборонено. Думаю, що найближчими днями заборона діятиме по всіх областях. Відповідальність є і навіть по декількох статтях КУпАП", - написав у Facebook перший заступник голови Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

Деталі

Поліцейський закликав бути більш відповідальними, "не тільки через закон, а ще й через повагу до інших". "Багато кого ці петарди чи салюти можуть сильно налякати, як мінімум. Не кажучи вже про все інше. Тому, реагувати будемо відповідно", - зауважив він.

Також Білошицький нагадав, що комендантська година не скасована в жодному регіоні, і вона діє в тих самих часових межах, що і раніше. У новорічну ніч також.

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