Українців застерегли від використання феєрверків на Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У патрульній поліції застерігають українців від використання феєрверків, петард та іншої піротехніки під час новорічних свят, пише УНН.
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"У більшості областей України обласні військові адміністрації ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних виробів. У Києві — також заборонено. Думаю, що найближчими днями заборона діятиме по всіх областях. Відповідальність є і навіть по декількох статтях КУпАП", - написав у Facebook перший заступник голови Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.
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Поліцейський закликав бути більш відповідальними, "не тільки через закон, а ще й через повагу до інших". "Багато кого ці петарди чи салюти можуть сильно налякати, як мінімум. Не кажучи вже про все інше. Тому, реагувати будемо відповідно", - зауважив він.
Також Білошицький нагадав, що комендантська година не скасована в жодному регіоні, і вона діє в тих самих часових межах, що і раніше. У новорічну ніч також.
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