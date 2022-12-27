Українців застерегли від використання феєрверків на Новий рік

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"У більшості областей України обласні військові адміністрації ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних виробів. У Києві — також заборонено. Думаю, що найближчими днями заборона діятиме по всіх областях. Відповідальність є і навіть по декількох статтях КУпАП", - написав у Facebook перший заступник голови Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

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Поліцейський закликав бути більш відповідальними, "не тільки через закон, а ще й через повагу до інших". "Багато кого ці петарди чи салюти можуть сильно налякати, як мінімум. Не кажучи вже про все інше. Тому, реагувати будемо відповідно", - зауважив він.

Також Білошицький нагадав, що комендантська година не скасована в жодному регіоні, і вона діє в тих самих часових межах, що і раніше. У новорічну ніч також.

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