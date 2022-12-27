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Украинцев предостерегли от использования фейерверков на Новый год

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. В патрульной полиции предостерегают украинцев от использования фейерверков, петард и другой пиротехники во время новогодних праздников, пишет УНН.

Цитата

"В большинстве областей Украины областные военные администрации приняли решение о запрете использования пиротехнических изделий. В Киеве - также запрещено. Думаю, что в ближайшие дни запрет будет действовать по всем областям. Ответственность есть и даже по нескольким статьям КУоАП", - написал в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий.

Детали

Полицейский призвал быть более ответственными, "не только из-за закона, но еще и уважения к другим". "Многих эти петарды или салюты могут сильно испугать, как минимум. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому, реагировать будем соответственно", - отметил он.

Также Билошицкий напомнил, что комендантский час не отменен ни в одном регионе, и он действует в тех же временных рамках, что и раньше. В новогоднюю ночь тоже.

Напомним

Министр энергетики рассказал, какая ситуация будет со светом в новогоднюю ночь.

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