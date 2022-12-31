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Нацполиция призвала украинцев информировать о точках продаж пиротехники

Нацполиция призвала украинцев информировать о точках продаж пиротехники

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Национальной полиции Украины призвали граждан информировать правоохранителей о местах продажи пиротехнических средств. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила представитель НПУ Марьяна Рева, передает УНН.

Цитата

«Конечно, проводятся соответствующие рейды. За это ответственна не только полиция, но и другие органы контроля. Такие точки проверяются, мы реагируем на сообщения граждан, поэтому обращаемся ко всем: если вам известно, что где-то продают пиротехнику, которая запрещена, звоните на 102, сообщайте», – сообщила Рева.

Она отметила, что во время военного положения по всей территории Украины введен запрет и на использование пиротехнических средств, и на их продажу.

Напомним

В патрульной полиции предостерегают украинцев от использования фейерверков, петард и другой пиротехники во время новогодних праздников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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