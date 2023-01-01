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В Виннице задержан мужчина, который запускал пиротехнику в новогоднюю ночь

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Правоохранители задержали мужчину, запускавшего фейерверки по случаю Нового года. Ему грозит до пяти лет за решеткой. Об этом сообщили в отделе Национальной полиции Украины в Винницкой области, передает УНН.

Детали

Сегодня, 1 января, полицейские Винницкой области установили и доставили в подразделение полиции мужчину, который около 00.30 запускал пиротехнику. Проводится расследование.

Отмечается, что 1 января около 00:30 в полицию поступило сообщение о нарушении запрета использования салютов. Как рассказал руководитель Отдела полиции № 1 Винницкого районного управления полиции Юрий Голуб, лицо, причастное к правонарушению, полицейские установили с помощью свидетелей происшествия. Им оказался 45-летний виннитчанин.

Мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Действия правонарушителя квалифицированы по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним 

Во время военного положения по всей территории Украины введен запрет и на использование пиротехнических средств, и на их продажу.

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