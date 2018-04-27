Использование кассовых аппаратов: в Минфине рассказали, что ждет бизнес

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 9548 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 22481 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 40145 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 67346 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 111939 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 86719 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 124847 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184867 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 277293 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203047 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.5м/с
70%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 119442 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 112016 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 105647 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 86702 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 104320 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 54049 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 106787 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 378646 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 341102 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 425955 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 14520 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 25822 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 32053 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 67431 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 274651 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Использование кассовых аппаратов: в Минфине рассказали, что ждет бизнес

Киев • УНН

 • 11211 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Министерстве финансов пообещали упростить регистрацию кассовых аппаратов, передает УНН со ссылкой на Минфин.

Использование кассовых аппаратов: в Минфине рассказали, что ждет бизнес

“Минфин наработал проект постановления для внедрения пилотного проекта, в ходе которого проведут изучение и опытную эксплуатацию новейших моделей для регистрации расчетных операций, в частности, усовершенствованных компьютерно-кассовых систем, программных и программно-технических комплексов и их возможность использования для расчетных операций”, — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что это позволит:

  • исследовать инновационные разработки по регистрации расчетных операций;
  • исследовать целесообразность внедрения в деятельность субъектов хозяйствования и применение на ряду с традиционными новейших моделей РРО;
  • расширить перечень имеющихся моделей и функций РРО, создаст предпосылки для демонополизации рынка РРО;
  • упростить условия для использования РРО, уменьшить затраты на их приобретение;
  • стимулировать субъектов хозяйствования к применению РРО.

После публичного обсуждения проект постановления доработают и податут на рассмотрение Кабмина.

Кроме того, Минфин подготовил законопроект о создании условий для дистанционной торговли (“Кэшбек”), который будет способствовать защите прав потребителей на получение расчетных документов, повысит их прозрачность, уменьшит коррупционные риски при администрировании налогов и устранит пробелы в правовом регулировании в сфере применения РРО.

Напомним, по данным ГФС, в прошлом году зарегистрировано еще 20 тыс. кассовых аппаратов, а за три года их количество выросло почти на 63 тыс. При этом растет и выручка предпринимателей — более чем на 15% ежегодно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99