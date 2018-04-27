Использование кассовых аппаратов: в Минфине рассказали, что ждет бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Министерстве финансов пообещали упростить регистрацию кассовых аппаратов, передает УНН со ссылкой на Минфин.
“Минфин наработал проект постановления для внедрения пилотного проекта, в ходе которого проведут изучение и опытную эксплуатацию новейших моделей для регистрации расчетных операций, в частности, усовершенствованных компьютерно-кассовых систем, программных и программно-технических комплексов и их возможность использования для расчетных операций”, — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что это позволит:
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- исследовать инновационные разработки по регистрации расчетных операций;
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- исследовать целесообразность внедрения в деятельность субъектов хозяйствования и применение на ряду с традиционными новейших моделей РРО;
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- расширить перечень имеющихся моделей и функций РРО, создаст предпосылки для демонополизации рынка РРО;
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- упростить условия для использования РРО, уменьшить затраты на их приобретение;
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- стимулировать субъектов хозяйствования к применению РРО.
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После публичного обсуждения проект постановления доработают и податут на рассмотрение Кабмина.
Кроме того, Минфин подготовил законопроект о создании условий для дистанционной торговли (“Кэшбек”), который будет способствовать защите прав потребителей на получение расчетных документов, повысит их прозрачность, уменьшит коррупционные риски при администрировании налогов и устранит пробелы в правовом регулировании в сфере применения РРО.
Напомним, по данным ГФС, в прошлом году зарегистрировано еще 20 тыс. кассовых аппаратов, а за три года их количество выросло почти на 63 тыс. При этом растет и выручка предпринимателей — более чем на 15% ежегодно.