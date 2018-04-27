Використання касових апаратів: у Мінфіні розповіли, що чекає на бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Міністерстві фінансів пообіцяли спростити реєстрацію касових апаратів, передає УНН з посиланням на Мінфін.
“Мінфін напрацював проект постанови для запровадження пілотного проекту, під час якого проведуть вивчення та дослідну експлуатацію новітніх моделей для реєстрації розрахункових операцій, зокрема, удосконалених комп’ютерно-касових систем, програмних та програмно-технічних комплексів і їх можливість використання для розрахункових операцій”, — йдеться у повідомлені міністерства.
Зазначається, що це дозволить:
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- дослідити інноваційні розробки щодо реєстрації розрахункових операцій;
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- дослідити доцільність впровадження у діяльність суб’єктів господарювання та застосування разом із традиційними новітніх моделей РРО;
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- розширити перелік наявних моделей та функцій РРО, створить передумови для демонополізації ринку РРО;
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- спростити умови для використання РРО, зменшити витрати на їх придбання;
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- стимулювати суб’єктів господарювання до застосування РРО.
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Після публічного обговорення проект постанови доопрацюють та подадуть на розгляд Кабміну.
Крім того, Мінфін підготував законопроект щодо створення умов для дистанційної торгівлі (“Кешбеки”), який сприятиме захисту прав споживачів щодо отримання розрахункових документів, підвищить їх прозорість , зменшить корупційні ризики при адмініструванні податків та усуне прогалини у правовому регулюванні у сфері застосування РРО.
Нагадаємо, за даними ДФС, минулого року зареєстровано ще 20 тис. касових апаратів, а за три роки їх кількість зросла майже на 63 тис. При цьому зростають і виторги підприємців - на понад 15% щороку.