Исполком УАФ изменил регламент аттестации команд УПЛ

Изменения коснулись ст. 18 Регламента по аттестации футбольных клубов УПЛ по ее применению в процедуре аттестации в случае невозможности выполнения предусмотренных им требований из-за наличия соответствующих решений органов осуществления футбольного правосудия.

Исполком определил, что невыполнение требований, предусмотренных настоящей статьей, не является основанием для отказа в выдаче клуба аттестата в случае, если клуб не может выполнить данные требования в связи с существованием соответствующих решений органов осуществления футбольного правосудия, но исключительно при условии, если клуб осуществлять финансирование детско-юношеского футбола в пределах полученных клубом от УЕФА бонусов и платежей для развития детско-юношеского футбола в соответствующем сезоне на условиях, определенных администрацией УАФ.

Таким образом, отстранение команд U-19 и U-21 от соревнований не станет причиной для невыдачи аттестата главной команде.

Напомним, что ранее УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Мораеса.