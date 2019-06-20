Виконком УАФ змінив регламент атестації команд УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Виконавчий комітет Української асоціації футболу розглянув колективне звернення всіх клубів УПЛ та вніс певні зміни, інформує УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Зміни торкнулися ст. 18 Регламенту з атестації футбольних клубів УПЛ щодо її застосування у процедурі атестації в разі неможливості виконання передбачених нею вимог через наявність відповідних рішень органів здійснення футбольного правосуддя.
Виконком визначив, що невиконання вимог, передбачених даною статтею, не є підставою для відмови у видачі клубу атестату в разі, якщо клуб не може виконати дані вимоги у зв’язку з існуванням відповідних рішень органів здійснення футбольного правосуддя, та виключно за умови, якщо клуб здійснюватиме фінансування дитячо-юнацького футболу у межах отриманих клубом від УЄФА бонусів і платежів для розвитку дитячо-юнацького футболу у відповідному сезоні на умовах, визначених адміністрацією УАФ.
Таким чином, відсторонення команд U-19 і U-21 від змагань не стане причиною для невидачі атестата головній команді.
Нагадаємо, що раніше УЄФА відхилив апеляцію Португалії та Люксембургу по справі Мораеса.