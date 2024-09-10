Выключают ли "свет" в доме семьи Президента? Зеленская ответила
Киев • УНН
Первая леди Украины поделилась опытом переживания отключений электроэнергии. Она рассказала об использовании генератора и вечерах при свечах с детьми.
Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала о том, как президентская семья переживает энергетический кризис в стране. В интервью «Мы-Украина» она подтвердила, что их дом не является исключением и также испытывает отключения электроэнергии, передает УНН.
«Свет конечно же исчезает. Мы же живем в одной энергосистеме. В этом году у меня немного легче, потому что работает генератор. Наладили его работу, громко, но это спасает», - отметила она.
Первая леди вспомнила о первых масштабных обстрелах энергетической инфраструктуры, когда многие украинцы вынуждены были вернуться к жизни при свечах.
«Тогда мы все вспомнили, что такое жизнь при свечах, то были у нас с детьми вечера романтические. Даже нравилось иногда. Ужинали при свечах, книжки читали, играли в какие-то настольные игры, когда можно было, ложились спать раньше. Поэтому да, мы живем все в одних и тех же реалиях. И поэтому нам всем очень хочется, чтобы все изменилось снова на нормальное, на нормальную жизнь, нормальное ощущение жизни, чтобы дети не боялись, что завтра их жизнь снова изменится каким-то образом, чтобы они спокойно развивались, ходили в школу, учились и было светло, когда им захочется», - рассказала супруга главы государства.
В Україні не планують відключень світла 11 вересня10 сентября 2024, 16:30 • 16094 просмотра