Выключают ли "свет" в доме семьи Президента? Зеленская ответила

Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала о том, как президентская семья переживает энергетический кризис в стране. В интервью «Мы-Украина» она подтвердила, что их дом не является исключением и также испытывает отключения электроэнергии, передает УНН.

«Свет конечно же исчезает. Мы же живем в одной энергосистеме. В этом году у меня немного легче, потому что работает генератор. Наладили его работу, громко, но это спасает», - отметила она.

Первая леди вспомнила о первых масштабных обстрелах энергетической инфраструктуры, когда многие украинцы вынуждены были вернуться к жизни при свечах.

«Тогда мы все вспомнили, что такое жизнь при свечах, то были у нас с детьми вечера романтические. Даже нравилось иногда. Ужинали при свечах, книжки читали, играли в какие-то настольные игры, когда можно было, ложились спать раньше. Поэтому да, мы живем все в одних и тех же реалиях. И поэтому нам всем очень хочется, чтобы все изменилось снова на нормальное, на нормальную жизнь, нормальное ощущение жизни, чтобы дети не боялись, что завтра их жизнь снова изменится каким-то образом, чтобы они спокойно развивались, ходили в школу, учились и было светло, когда им захочется», - рассказала супруга главы государства.

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