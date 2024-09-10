Чи вимикають "світло" в оселі родини Президента? Зеленська відповіла

Перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла про те, як президентська родина переживає енергетичну кризу в країні. В інтерв’ю "Ми-Україна" вона підтвердила, що їхня оселя не є винятком і також зазнає відключень електроенергії, передає УНН.

"Світло авжеж зникає. Ми ж живемо в одній енергосистемі. Цього року в мене трішечки легше, тому що працює генератор. Налагодили його роботу, голосно, але це рятує", - зазначила вона.

Перша леді згадала про перші масштабні обстріли енергетичної інфраструктури, коли багато українців змушені були повернутися до життя при свічках.

"Тоді ми всі згадали, що таке життя при свічках, то були у нас з дітьми вечори романтичні. Навіть подобалося іноді. Вечеряли при свічках, книжки читали, грали в якісь настільні ігри, коли можна було, лягали спати раніше. Тому так, ми живемо всі в одних і тих самих реаліях. І тому нам всім дуже хочеться, щоб все змінилося знову на нормальне, на нормальне життя, нормальне відчуття життя, щоб діти не боялися, що завтра їхнє життя знову зміниться якимось чином, щоб вони спокійно розвивалися, ходили до школи, навчалися і було світло, коли їм захочеться", - розповіла дружина глави держави.

В Україні не планують відключень світла 11 вересня