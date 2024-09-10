В Україні не планують відключень світла 11 вересня
Київ • УНН
Заступник міністра енергетики повідомив, що 11 вересня в Україні не передбачаються графіки обмеження постачання електроенергії. В країні триває масштабна ремонтна кампанія в енергетичній сфері.
Завтра, 11 вересня, в Україні не планують графіків відключення світла. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник передає УНН.
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Дійсно на завтра (11 вересня - ред.) не передбачається графіків обмеження постачання електроенергії
За його словами, в Україні триває найбільша ремонтна кампанія у сфері енергетики за часів незалежно України. У Міненерго підкреслюють, енергетики працюють у режимі 24/7.
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