В Украине не планируют отключений света 11 сентября
Киев • УНН
Заместитель министра энергетики сообщил, что 11 сентября в Украине не предусматриваются графики ограничения поставок электроэнергии. В стране продолжается масштабная ремонтная кампания в энергетической сфере.
Завтра, 11 сентября, в Украине не планируют графиков отключения света. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник передает УНН.
Детали
Действительно на завтра (11 сентября - ред.) не предвидится графиков ограничения поставок электроэнергии
По его словам, в Украине продолжается крупнейшая ремонтная кампания в сфере энергетики во времена независимой Украины. В Минэнерго подчеркивают, энергетики работают в режиме 24/7.
В уряді розраховують до зими отримати дозвіл імпортувати з Європи до 2,2 ГВт10 сентября 2024, 15:21 • 9810 просмотров