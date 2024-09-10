В Украине не планируют отключений света 11 сентября

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 сентября 2024, 16:30  •  1614 просмотра

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Заместитель министра энергетики сообщил, что 11 сентября в Украине не предусматриваются графики ограничения поставок электроэнергии. В стране продолжается масштабная ремонтная кампания в энергетической сфере.

Завтра, 11 сентября, в Украине не планируют графиков отключения света. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник передает УНН.

Детали

Действительно на завтра (11 сентября - ред.) не предвидится графиков ограничения поставок электроэнергии 

 - заявил Колесник. 

По его словам, в Украине продолжается крупнейшая ремонтная кампания в сфере энергетики во времена независимой Украины. В Минэнерго подчеркивают, энергетики работают в режиме 24/7.

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