Вызов врача на дом: в Минздраве рассказали об изменениях

"Пациент звонит в амбулаторию, или к совоему врачу и вместе с врачом решает, едет к нему врач, или он едет к врачу. Это неправда, что мы отменяем вызов врача, просто теперь это будет решаться напрямую между врачом и пациентом, а не как раньше - пациент звонит в администрацию и администратор решает, врач должен выезжать или нет. Это не медицинское лицо, администрация не должна принимать такие решения ", - сообщила Супрун.

Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Павел Розенко посоветовал руководству Министерства здравоохранения проехаться регионами для разъяснения внедрения медицинской реформы.