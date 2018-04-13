Виклик лікаря на дім: у МОЗ розповіли про зміни

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Медична реформа не скасовує виклик лікарів на дім, навпаки тепер пацієнт напряму з лікарем вирішуватиме необхідність такого виїзду. Про це на брифінгу повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає УНН.

"Пацієнт дзвонить у амбулаторію, або до свого лікаря і разом з лікарем вирішує, чи їде до нього лікар, чи він їде до лікаря. Це неправда, що ми скасовуємо виклик лікаря, просто тепер це буде вирішуватись напряму між лікарем та пацієнтом, а не як раніше – пацієнт дзвонить в адміністрацію і адміністратор вирішує, чи лікар має виїжджати чи ні. Це не медична особа, адміністрація не повинна приймати такі рішення", - повідомила Супрун.

Як повідомляв УНН, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко порадив керівництву Міністерства охорони здоров'я проїхатися регіонами для роз'яснення впровадження медичної реформи.

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