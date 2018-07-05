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"Википедия" в знак протеста приостановила работу в четырех европейских странах

"Википедия" в знак протеста приостановила работу в четырех европейских странах

Киев  •  УНН

 • 14973 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Портал "Википедия" приостановил работу как минимум в четырех европейских странах в знак протеста против голосования Европарламента по директиве об авторском праве в интернете. В частности, портал недоступен в итальянской, испанской, латышской и польской версиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал.

При заходе на соответствующие языковые сегменты "Википедии" появляется сообщение о том, что сегодня Европарламент должен рассмотреть директиву об авторском праве. Принятие ее, по мнению авторов обращения, приведет к ограничению доступа к интернету.

"Вместо того, чтобы обновлять законы об авторском праве в Европе и содействовать участию всех граждан в информационном обществе, эта директива угрожает свободе онлайн и накладывает новые фильтры, барьеры и ограничения для доступа к Интернету. Если предложение было одобрено в его текущей версии, такие действия, как обмен новостями в социальных сетях или доступ к ним через поисковую систему, усложнятся в Интернете", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что портал будет недоступен в этих языках на протяжении всего голосования Европарламента.

Напомним, 3 июля "Википедия" уже приостанавливала работу на итальянском языке.

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