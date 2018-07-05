"Википедия" в знак протеста приостановила работу в четырех европейских странах

При заходе на соответствующие языковые сегменты "Википедии" появляется сообщение о том, что сегодня Европарламент должен рассмотреть директиву об авторском праве. Принятие ее, по мнению авторов обращения, приведет к ограничению доступа к интернету.



"Вместо того, чтобы обновлять законы об авторском праве в Европе и содействовать участию всех граждан в информационном обществе, эта директива угрожает свободе онлайн и накладывает новые фильтры, барьеры и ограничения для доступа к Интернету. Если предложение было одобрено в его текущей версии, такие действия, как обмен новостями в социальных сетях или доступ к ним через поисковую систему, усложнятся в Интернете", - говорится в сообщении.



В сообщении отмечено, что портал будет недоступен в этих языках на протяжении всего голосования Европарламента.



Напомним, 3 июля "Википедия" уже приостанавливала работу на итальянском языке.



