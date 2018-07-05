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"Вікіпедія" на знак протесту припинила роботу в чотирьох європейських країнах

"Вікіпедія" на знак протесту припинила роботу в чотирьох європейських країнах

Київ • УНН

 • 14973 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Портал "Вікіпедія" припинив роботу як мінімум в чотирьох європейських країнах в знак протесту проти голосування Європарламенту по директиві про авторське право в інтернеті. Зокрема, портал недоступний в італійській, іспанській, латиській і польській версіях. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал.

При заході на відповідні мовні сегменти "Вікіпедії" з'являється повідомлення про те, що сьогодні Європарламент має розглянути директиву про авторське право. Ухвалення її, на думку авторів звернення, призведе до обмеження доступу до інтернету.

"Замість того, щоб оновлювати закони про авторське право в Європі і сприяти участі всіх громадян в інформаційному суспільстві, ця директива загрожує свободі онлайн і накладає нові фільтри, бар'єри та обмеження для доступу до Інтернету. Якщо пропозиція була схвалена в її поточній версії, такі дії, як обмін новинами в соціальних мережах або доступ до них через пошукову систему, ускладняться в Інтернеті", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що портал буде недоступний в цих мовах протягом усього голосування Європарламенту.

Нагадаємо, 3 липня "Вікіпедія" вже припиняла роботу на італійській мові.

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