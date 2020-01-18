Воспитанник "Бока Хуниорс" стал футболистом СК "Днепр-1"

Контракт с игроком, которому 28 января исполнится 25 лет, заключен сроком на 3 года.

"Я очень рад быть здесь. Здесь хорошая команда. Я уже имел возможность потренироваться с ребятами - впечатления остались отличные. Будем работать и бороться за то, чтобы попасть в первую шестерку в чемпионате", - сказал Франсиско Ди Франко.

Ди Франко является воспитанником школы "Бока Хуниорс" за который и начинал свою игровую карьеру, но на протяжении трех сезонов сыграл за основу только три матча (2 в чемпионате, и 1 в Кубке Аргентины). В 2015-16 годах Ди Франко играл за мексиканский клуб "Тлакскала" (30 матчей, 6 голов), после чего переехал в кипрский "Лимасол", где в составе "АЕЗ Закакиу" провел 8 матчей и забил 1 мяч.

Следующие два с половиной года аргентинец выступал в УПЛ за львовские "Карпаты": на его счету 73 матча, 4 гола в чемпионате и 4 матча в Кубке Украины.

Напомним, что ранее "Днепр-1" усилился первым в истории клуба бразильцем.