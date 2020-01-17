СК "Дніпро-1" оголосив про підписання першого бразильця в історії клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Новачком учасника УПЛ СК "Дніпро-1" у поточне зимове міжсезоння став бразилець Майя Рейс Лукас Тейлор, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу дніпрян.
25-рінчий футболіст підписав угоду з дніпровським клубом терміном на 1,5 роки. Його позиція на полі — правий захисник.
“На мене велике враження справила тренувальна база клубу, мені все дуже сподобалось: умови для роботи, колектив. Приємно, що всі мене дуже тепло прийняли, підтримують з перших днів. Тут класні хлопці і взагалі все супер. Сподіваюсь, такі умови, таке ставлення дозволить досягати успіхів разом з командою та прогресувати”, — сказав Лукас Тейлор.
Лукас Тейлор є вихованцем школи “Палмейрас”. Саме у “Палмейрасі” почалася його професійна кар’єра (у 2015 році — 3 матчі в чемпіонаті і 1 матч Кубку Бразилії) з яким виграв Кубок Бразилії-2015, після чого клуб почав віддавати Лукаса у піврічні оренди до інших бразильських команд: “Крісіума” (3 матчі), “Парана” (10 матчів, 1 гол), “Ред Булл Кампінас” (14 матчів), “Пайсанду” (11 матчів), “Ботафого” (10 матчів, 1 гол), “Боа” (6 матчів).
Зазначимо також, у сезоні 2018/19 років Лукас виступав за ФК "“Львів” (16 матчів, 3 голи, 2 результативні передачі в УПЛ, 1 матч у Кубку України, 1 матч в першості U-21).
Додамо, у поточній кампанії захисник стартував у португальському клубу “Ешторіл”, але виступав тільки за молодіжний склад, за який провів 6 матчів.