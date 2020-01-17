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СК "Днепр-1" объявил о подписании первого бразильца в истории клуба

Киев • УНН

 • 12042 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Новичком участника УПЛ СК "Днепр-1" в текущее зимнее межсезонье стал бразилец Майя Рейсы Лукас Тейлор, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу днепрян.

СК "Днепр-1" объявил о подписании первого бразильца в истории клуба

25-ринчий футболист подписал соглашение с днепровским клубом сроком на 1,5 года. Его позиция на поле — правый защитник.

“На меня большое впечатление произвела тренировочная база клуба, мне все очень понравилось: условия для работы, коллектив. Приятно, что все меня очень тепло приняли, поддерживают с первых дней. Здесь классные ребята и вообще все супер. Надеюсь, такие условия, такое отношение позволит достигать успехов вместе с командой и прогрессировать”, — сказал Лукас Тейлор.

Лукас Тейлор является воспитанником школы “Палмейрас”. Именно в “Палмейрасе” началась его профессиональная карьера (в 2015 году — 3 матча в чемпионате и 1 матч Кубка Бразилии) с которым выиграл Кубок Бразилии-2015, после чего клуб начал отдавать Лукаса в полугодовые аренды в других бразильских команд: "Крисиума "(3 матча),"Парана" (10 матчей, 1 гол), “Ред Булл Кампинас” (14 матчей), “Пайсанду” (11 матчей), “Ботафого” (10 матчей, 1 гол), “Боа” (6 матчей).

Отметим также, в сезоне 2018/19 годов Лукас выступал за ФК “Львов” (16 матчей, 3 гола, 2 результативные передачи в УПЛ, 1 матч в Кубке Украины, 1 матч в первенстве U-21).

Добавим, в текущей кампании защитник стартовал в португальском клуба “Эшторил”, но выступал только за молодежный состав, за который провел 6 матчей.

Украинские Национальные Новости

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