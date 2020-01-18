Вихованець "Бока Хуніорс" став футболістом СК "Дніпро-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. СК “Дніпро” представив нового футболіста клубу — аргентинського півзахисника Франсіско Ді Франко, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Контракт з гравцем, якому 28 січня виповниться 25 років, укладено терміном на 3 роки.
“Я дуже радий бути тут. Тут гарна команда. Я вже мав можливість потренуватися з хлопцями — враження залишились відмінні. Будемо працювати та боротися за те, аби потрапити до першої шістки у чемпіонаті”, — сказав Франсіско Ді Франко.
Ді Франко є вихованцем школи “Бока Хуніорс” за який і починав свою ігрову кар’єру, але упродовж трьох сезонів зіграв за основу тільки три матчі (2 у чемпіонаті, і 1 у Кубку Аргентини). У 2015-16 роках Ді Франко грав за мексиканський клуб “Тласкала” (30 матчів, 6 голів), після чого переїхав в кіпрський “Лімасол”, де у складі “АЕЗ Закакіу” провів 8 матчів і забив 1 м’яч.
Наступні два з половиною роки аргентинець виступав в УПЛ за львівські “Карпати”: на його рахунку 73 матчі, 4 голи у чемпіонаті та 4 матчі у Кубку України.
Нагадаємо, що раніше “Дніпро-1” підсилився першим в історії клубу бразильцем.