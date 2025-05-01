"Выходим за рамки": мероприятие HoReCa Masters by Kurator собрало лидеров ресторанной индустрии для поиска новых смыслов

$41.470.09
47.170.12
ukenru
Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО
12:24 • 11982 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
11:10 • 31936 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

10:25 • 46323 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
08:40 • 57242 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 210657 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 131168 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 156578 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 222765 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 244632 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 336058 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+17°
7.5м/с
30%
751 мм
Популярные новости

Сибига: Следующие переговоры Украины с США станут весомым шагом на пути к достижению мира

1 мая, 04:02 • 72733 просмотра

Макрон и Стармер убедили Трампа изменить тактику по переговорам с рф - Politico

1 мая, 04:45 • 65037 просмотра

Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем

1 мая, 04:59 • 105850 просмотра

Ряд стран ЕС просят об исключении для увеличения расходов на оборону

1 мая, 05:16 • 81668 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

09:26 • 95501 просмотра
публикации

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

13:44 • 5220 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

09:26 • 96746 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 210657 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 176921 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 215682 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Дональд Трамп

Михаил Федоров

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Франция

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

13:28 • 3964 просмотра

Том Круз закрутил новый роман? Кинозвезду заметили в компании кубинской актрисы Аны де Армас 62-летнего голливудского актера

13:27 • 3328 просмотра

McDonald's убирает легендарный бургер "Биг Тейсти" из меню

09:35 • 27105 просмотра

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

30 апреля, 13:52 • 73296 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом её космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 78385 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Телеграмма

9К720 Искандер

Rockwell B-1 Lancer

"Выходим за рамки": мероприятие HoReCa Masters by Kurator собрало лидеров ресторанной индустрии для поиска новых смыслов

Киев • УНН

 • 236 просмотра

В Кулинарном центре МХП состоялось событие HoReCa Masters by Kurator, где специалисты обменивались идеями для ресторанного бизнеса. На мероприятии также прошел финал HoReCa Masters Cup.

"Выходим за рамки": мероприятие HoReCa Masters by Kurator собрало лидеров ресторанной индустрии для поиска новых смыслов

23 апреля в Кулинарном центре МХП состоялась HoReCa Masters by Kurator — событие, которое объединило ведущих специалистов индустрии гостеприимства, чтобы вместе искать неординарные решения для ресторанного бизнеса, передает УНН.

Детали

В этот раз мероприятие прошло под лозунгом "Выходим за рамки: неординарные решения шефов и владельцев ресторанного бизнеса", и каждый из спикеров действительно демонстрировал, как креативность, глубокое понимание процессов и честность к себе и гостю меняют правила игры.

HoReCa Masters by Kurator стала пространством для обмена идеями, практиками и инсайтами: лекции, мастер-классы, презентации кейсов, новые вкусы, личные истории — и все это в атмосфере открытого нетворкинга и живого диалога между шефами, рестораторами и предпринимателями.

Главные месседжи события звучали от знаковых спикеров отрасли: Илья Демковский, бренд-шеф Кулинарного центра МХП, и Елена Брайченко, гастрономический исследователь, представили проект "Вкус сквозь время", который стремится сформулировать принципы новой украинской кухни на основе аутентичного вкуса, современных техник и переосмысления гастронаследия.

Владимир Образцов, операционный директор NOVELLA Group, говорил об изменении мышления в ресторанном бизнесе: успех начинается не с кухни, а с команды, процессов и новой модели мышления.

Наталья Полянская, владелица рекрутингового агентства р2р, сосредоточилась на подходах к поиску и адаптации персонала: где искать, как привлекать и не "сломать" новичков в первые месяцы.

Алена Басецкая, Елена Жигун, соучредители Fiji Group, и Санелла Бабович, бренд-шеф той же сети, поделились своими "ресторанными мантрами", где все начинается со вкуса — и продолжается энергией, которую команда несет в зал.

Евгений Лузан, соучредитель FACE the Service, раскрыл тему уникального гастрономического опыта как инструмента для WOW-сервиса.

Виталий Кошлошиц, профессиональный пиццейол и пекарь-ремесленник, погрузил участников в мир хлебопекарства и технологий, позволяющих сочетать несочетаемое, рационализировать расходы и повысить качество.

Вадим Бжезинский, бренд-шеф сети Novella, Biblioteka, рассказал о том, как шефу создать собственный бренд: от стажировок и контента до честного голоса в соцсетях.

Александр Йоурз, основатель заведений Yourz Space Bistro, Yourz Asia Bar и Yourz Galaxy Ice Cream, очертил ценности команды Yourz Label и раскрыл секрет, как работать с удовольствием и результатом, не теряя себя.

Кроме информативной части, приглашенные спикеры также готовили собственные блюда во время мероприятия, особое внимание уделяя теме индустриально доработанных продуктов. Они отмечали их преимущества для профессиональной кухни — в частности, стабильное качество, уменьшение производственных потерь, оптимизацию времени подготовки и возможность масштабировать рецептуры без потери вкуса.

В контексте постоянных изменений и высокой нагрузки на кухню это обеспечивает ощутимую операционную эффективность.

Также именно на этом мероприятии состоялся финал первого HoReCa Masters Cup – конкурса молодых талантов. В третьем этапе соревнования непосредственно на HoReCa Masters by Kurator приняли участие четыре финалиста, которые создавали авторские блюда из одинакового набора ингредиентов.

Обязательным условием было использование индустриально доработанного продукта от бренда Kurator — это добавило технологического вызова и приблизило конкурс к реалиям современной кухни. Победительницей стала Анна Романенко, которая поразила жюри вкусом, концепцией и исполнением блюда.

HoReCa Masters by Kurator — это не просто мероприятие, а платформа для развития украинской гастросцены. Он собирает единомышленников, которые готовы трансформировать подходы, расширять границы стандартного и двигаться вперед вместе

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Brent
$60.52
Bitcoin
$96,379.00
S&P 500
$5,622.23
Tesla
$280.15
Газ TTF
$31.72
Золото
$3,233.70
Ethereum
$1,849.07