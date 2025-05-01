"Выходим за рамки": мероприятие HoReCa Masters by Kurator собрало лидеров ресторанной индустрии для поиска новых смыслов

23 апреля в Кулинарном центре МХП состоялась HoReCa Masters by Kurator — событие, которое объединило ведущих специалистов индустрии гостеприимства, чтобы вместе искать неординарные решения для ресторанного бизнеса, передает УНН.

Детали

В этот раз мероприятие прошло под лозунгом "Выходим за рамки: неординарные решения шефов и владельцев ресторанного бизнеса", и каждый из спикеров действительно демонстрировал, как креативность, глубокое понимание процессов и честность к себе и гостю меняют правила игры.

HoReCa Masters by Kurator стала пространством для обмена идеями, практиками и инсайтами: лекции, мастер-классы, презентации кейсов, новые вкусы, личные истории — и все это в атмосфере открытого нетворкинга и живого диалога между шефами, рестораторами и предпринимателями.

Главные месседжи события звучали от знаковых спикеров отрасли: Илья Демковский, бренд-шеф Кулинарного центра МХП, и Елена Брайченко, гастрономический исследователь, представили проект "Вкус сквозь время", который стремится сформулировать принципы новой украинской кухни на основе аутентичного вкуса, современных техник и переосмысления гастронаследия.

Владимир Образцов, операционный директор NOVELLA Group, говорил об изменении мышления в ресторанном бизнесе: успех начинается не с кухни, а с команды, процессов и новой модели мышления.

Наталья Полянская, владелица рекрутингового агентства р2р, сосредоточилась на подходах к поиску и адаптации персонала: где искать, как привлекать и не "сломать" новичков в первые месяцы.

Алена Басецкая, Елена Жигун, соучредители Fiji Group, и Санелла Бабович, бренд-шеф той же сети, поделились своими "ресторанными мантрами", где все начинается со вкуса — и продолжается энергией, которую команда несет в зал.

Евгений Лузан, соучредитель FACE the Service, раскрыл тему уникального гастрономического опыта как инструмента для WOW-сервиса.

Виталий Кошлошиц, профессиональный пиццейол и пекарь-ремесленник, погрузил участников в мир хлебопекарства и технологий, позволяющих сочетать несочетаемое, рационализировать расходы и повысить качество.

Вадим Бжезинский, бренд-шеф сети Novella, Biblioteka, рассказал о том, как шефу создать собственный бренд: от стажировок и контента до честного голоса в соцсетях.

Александр Йоурз, основатель заведений Yourz Space Bistro, Yourz Asia Bar и Yourz Galaxy Ice Cream, очертил ценности команды Yourz Label и раскрыл секрет, как работать с удовольствием и результатом, не теряя себя.

Кроме информативной части, приглашенные спикеры также готовили собственные блюда во время мероприятия, особое внимание уделяя теме индустриально доработанных продуктов. Они отмечали их преимущества для профессиональной кухни — в частности, стабильное качество, уменьшение производственных потерь, оптимизацию времени подготовки и возможность масштабировать рецептуры без потери вкуса.

В контексте постоянных изменений и высокой нагрузки на кухню это обеспечивает ощутимую операционную эффективность.

Также именно на этом мероприятии состоялся финал первого HoReCa Masters Cup – конкурса молодых талантов. В третьем этапе соревнования непосредственно на HoReCa Masters by Kurator приняли участие четыре финалиста, которые создавали авторские блюда из одинакового набора ингредиентов.

Обязательным условием было использование индустриально доработанного продукта от бренда Kurator — это добавило технологического вызова и приблизило конкурс к реалиям современной кухни. Победительницей стала Анна Романенко, которая поразила жюри вкусом, концепцией и исполнением блюда.

HoReCa Masters by Kurator — это не просто мероприятие, а платформа для развития украинской гастросцены. Он собирает единомышленников, которые готовы трансформировать подходы, расширять границы стандартного и двигаться вперед вместе