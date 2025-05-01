"Виходимо за рамки": захід HoReCa Masters by Kurator зібрав лідерів ресторанної індустрії для пошуку нових сенсів

23 квітня у Кулінарному центрі МХП відбулася HoReCa Masters by Kurator — подія, яка об’єднала провідних фахівців індустрії гостинності, аби разом шукати неординарні рішення для ресторанного бізнесу, передає УНН.

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Цього разу захід пройшов під гаслом "Виходимо за рамки: неординарні рішення шефів та власників ресторанного бізнесу", і кожен зі спікерів справді демонстрував, як креативність, глибоке розуміння процесів і чесність до себе та гостя змінюють правила гри.

HoReCa Masters by Kurator стала простором для обміну ідеями, практиками та інсайтами: лекції, майстер-класи, презентації кейсів, нові смаки, особисті історії — і все це в атмосфері відкритого нетворкінгу та живого діалогу між шефами, рестораторами та підприємцями.

Головні меседжі події звучали від знакових спікерів галузі: Ілля Демковський, бренд-шеф Кулінарного центру МХП, та Олена Брайченко, гастрономічна дослідниця, презентували проєкт "Смак крізь час", що прагне сформулювати принципи нової української кухні на основі автентичного смаку, сучасних технік і переосмислення гастроспадщини.

Володимир Образцов, операційний директор NOVELLA Group, говорив про зміну мислення в ресторанному бізнесі: успіх починається не з кухні, а з команди, процесів і нової моделі мислення.

Наталія Полянська, власниця рекрутингової агенції р2р, зосередилася на підходах до пошуку та адаптації персоналу: де шукати, як залучати та не "зламати" новачків у перші місяці.

Альона Басецька, Єлена Жигун, співзасновниці Fiji Group, та Санелла Бабовіч, бренд-шеф тієї ж мережі, поділились своїми "ресторанними мантрами", де все починається зі смаку — і продовжується енергією, яку команда несе в зал.

Євген Лузан, співзасновник FACE the Service, розкрив тему унікального гастрономічного досвіду як інструменту для WOW-сервісу.

Віталій Кошлошиць, професійний піцейоло та пекар-ремісник, занурив учасників у світ хлібопекарства та технологій, що дозволяють поєднувати непоєднуване, раціоналізувати витрати та підвищити якість.

Вадим Бжезинський, бренд-шеф мережі Novella, Biblioteka, розповів про те, як шефу створити власний бренд: від стажувань і контенту до чесного голосу в соцмережах.

Олександр Йоурз, засновник закладів Yourz Space Bistro, Yourz Asia Bar та Yourz Galaxy Ice Cream, окреслив цінності команди Yourz Label та розкрив секрет, як працювати із задоволенням і результатом, не втрачаючи себе.

Окрім інформативної частини, запрошені спікери також готували власні страви під час заходу, особливу увагу приділяючи темі індустріально допрацьованих продуктів. Вони відзначали їхні переваги для професійної кухні — зокрема, стабільну якість, зменшення виробничих втрат, оптимізацію часу підготовки та можливість масштабувати рецептури без втрати смаку.

У контексті постійних змін і високого навантаження на кухню це забезпечує відчутну операційну ефективність.

Також саме на цьому заході відбувся фінал першого HoReCa Masters Cup – конкурсу молодих талантів. У третьому етапі змагання безпосередньо на HoReCa Masters by Kurator взяли участь чотири фіналісти, які створювали авторські страви з однакового набору інгредієнтів.

Обов’язковою умовою було використання індустріально допрацьованого продукту від бренду Kurator — це додало технологічного виклику та наблизило конкурс до реалій сучасної кухні. Переможницею стала Анна Романенко, яка вразила журі смаком, концепцією та виконанням страви.

HoReCa Masters by Kurator — це не просто захід, а платформа для розвитку української гастросцени. Він збирає однодумців, які готові трансформувати підходи, розширювати межі стандартного й рухатися вперед разом