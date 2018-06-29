КИЕВ. 29 июня. УНН. На выходных в Украине ожидается неустойчивая погода. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шкалы. В южной части и на востоке вероятность сильных дождей меньше. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.