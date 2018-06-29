КИЇВ. 29 червня. УНН. Вихідними в Україні очікується нестійка погода. Пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шкали. У південній частині та на сході ймовірність сильних дощів менша. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.