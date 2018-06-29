Вихідними в Україні очікується нестійка погода
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Вихідними в Україні очікується нестійка погода. Пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шкали. У південній частині та на сході ймовірність сильних дощів менша. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
Температура повітря становитиме протягом дня 25-30 градусів вище нуля, на сході та півдні місцями 30-37 градусів, у західних областях 20-26 градусів тепла.
1 липня очікується зниження температури повітря до 18-23 градусів тепла, на південному сході 21-27 градусів тепла.