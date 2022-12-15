Выходные с мокрым снегом: какая погода ждет украинцев

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“Расслабляться не стоит, потому что в дальнейшем в течение пятницы, субботы и воскресенья через нашу территорию снова будут проходить фронтальные системы с юго-запада. Они будут связаны с локальными циклонами. Осадки будут смешанной фазы. Если сегодня это преимущественно мокрый снег, то в пятницу и субботу это будут уже смешанные осадки – мокрый снег, местами дождь. В центральной и восточной областях Украины будут осадки жидкой фазы. В западных областях – осадки твердой фазы”, – сказала синоптик.

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В ближайшие трое суток на территории Украины будут значительные контрасты температур. На юге страны температура составит от +13 до +17 градусов, на севере температура будет колебаться от -3 до +3 градусов.

В большинстве регионов температура будет постепенно меняться. На территории Украины распространится антициклон – спокойная погода, будет меньше облачности.

Воскресенье станет переходным днем, когда осадки будут прекращаться. Они иногда еще будут продолжаться, однако перейдут в фазу снега. Также будет усиливаться мороз, а ветер сменится с юго-западного на северо-западный.

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Сейчас самые большие снеговые осадки в западных регионах. Во Львовской области, на Волыни, в Карпатах и Закарпатье осадки достигают 25-33 см. В северных и центральных областях снеговые осадки составляют до 20 см. На юге снега меньше – 2-3 см.

“Такая погода опасна на автодорогах, поэтому водителям нужно быть внимательными, осторожными, следить за движением, потому что во время осадков всегда происходит ухудшение видимости. Ну и на дорогах у нас гололедица, поэтому надо быть максимально осмотрительными”, – призвала синоптик.