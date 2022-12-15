Выходные с мокрым снегом: какая погода ждет украинцев

ukru
Эксклюзив
16:00 • 62951 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 124388 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 130023 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 108836 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103179 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 88989 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110835 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136052 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122978 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136714 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

14 марта, 09:16 • 35310 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 129658 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115594 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 72917 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 65460 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227113 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257674 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196076 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201527 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236889 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 72917 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115594 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118649 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126207 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141350 просмотра
Актуальное
Выходные с мокрым снегом: какая погода ждет украинцев

Выходные с мокрым снегом: какая погода ждет украинцев

Киев • УНН

 • 1101209 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В эти выходные украинцев ожидают мокрый снег, дождь и значительные контрасты температур. Такой прогноз погоды дала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, передает УНН.

Цитата

“Расслабляться не стоит, потому что в дальнейшем в течение пятницы, субботы и воскресенья через нашу территорию снова будут проходить фронтальные системы с юго-запада. Они будут связаны с локальными циклонами. Осадки будут смешанной фазы. Если сегодня это преимущественно мокрый снег, то в пятницу и субботу это будут уже смешанные осадки – мокрый снег, местами дождь. В центральной и восточной областях Украины будут осадки жидкой фазы. В западных областях – осадки твердой фазы”, – сказала синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за снегопада на границе с Польшей образовались очереди из автомобилей

В ближайшие трое суток на территории Украины будут значительные контрасты температур. На юге страны температура составит от +13 до +17 градусов, на севере температура будет колебаться от -3 до +3 градусов.

В большинстве регионов температура будет постепенно меняться. На территории Украины распространится антициклон – спокойная погода, будет меньше облачности.

Воскресенье станет переходным днем, когда осадки будут прекращаться. Они иногда еще будут продолжаться, однако перейдут в фазу снега. Также будет усиливаться мороз, а ветер сменится с юго-западного на северо-западный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах ударили сильные морозы: температура упала до -17°

Сейчас самые большие снеговые осадки в западных регионах. Во Львовской области, на Волыни, в Карпатах и Закарпатье осадки достигают 25-33 см. В северных и центральных областях снеговые осадки составляют до 20 см. На юге снега меньше – 2-3 см.

“Такая погода опасна на автодорогах, поэтому водителям нужно быть внимательными, осторожными, следить за движением, потому что во время осадков всегда происходит ухудшение видимости. Ну и на дорогах у нас гололедица, поэтому надо быть максимально осмотрительными”, – призвала синоптик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы