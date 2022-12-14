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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 22935 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 55782 перегляди

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31 березня, 14:30 • 144934 перегляди

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У Карпатах вдарили сильні морози: температура впала до -17°

У Карпатах вдарили сильні морози: температура впала до -17°

Київ • УНН

 • 724281 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зафіксували -17 градусів морозу. Про це у Facebook повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, пише УНН.

Цитата 

"Станом на 08:00, 14.12.2022, на г. Піп Іван Чорногірський ясно, невелика хмарність, вітер південно-західній 4-5 м/с. Температура повітря -17°С", – ідеться у повідмоленні. 

Нагадаємо

18 вересня на вершині гори Піп Іван у Карпатах випав перший сніг

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