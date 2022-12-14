У Карпатах вдарили сильні морози: температура впала до -17°

Цитата

"Станом на 08:00, 14.12.2022, на г. Піп Іван Чорногірський ясно, невелика хмарність, вітер південно-західній 4-5 м/с. Температура повітря -17°С", – ідеться у повідмоленні.

Нагадаємо

18 вересня на вершині гори Піп Іван у Карпатах випав перший сніг.