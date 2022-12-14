В Карпатах ударили сильные морозы: температура упала до -17°
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах зафиксировали -17 градусов мороза. Об этом в Facebook сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, пишет УНН.
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"По состоянию на 08:00, 14.12.2022, на г. Поп Иван Черногорский ясно, небольшая облачность, ветер юго-западный 4-5 м/с. Температура воздуха -17°С", – говорится в сообщении.
Напомним
18 сентября на вершине горы Поп Иван в Карпатах выпал первый снег.