Через снігопад на кордоні з Польщею утворилися черги з автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Через снігопад на пунктах пропуску утворилися черги з автівок, найдовші – на кордоні з Польщею. Про це в телеграмі повідомила Держприкорндонслужба України, передає УНН.
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"Через снігопад уповільнено рух автівок до пунктів пропуску. Найдовші черги утворилися на Львівщині та Волині, що на кордоні з Польщею", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, дорожні служби працюють у посиленому режимі.
"Натомість пункти пропуску не перевантажені у Закарпатській та Чернівецькій областях", – додали в ДПСУ.
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Сьогодні через снігопад киян закликали не виїжджати у місто на власних авто.