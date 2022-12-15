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Из-за снегопада на границе с Польшей образовались очереди из авто

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Из-за снегопада на пунктах пропуска образовались очереди из автомобилей, самые длинные – на границе с Польшей. Об этом в телеграме сообщила Госпогранслужба Украины, передает УНН.

Детали

"Из-за снегопада замедлено движение автомобилей к пунктам пропуска. Самые длинные очереди образовались во Львовской области и на Волыни, которые на границе с Польшей", – говорится в сообщении.

Как отметили, дорожные службы работают в усиленном режиме. 

"В то же время пункты пропуска не перегружены в Закарпатской и Черновицкой областях", – добавили в ГПСУ.

Напомним

Сегодня из-за снегопада киевлян призвали не уезжать в город на собственных авто.

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