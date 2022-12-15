Из-за снегопада на границе с Польшей образовались очереди из авто
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Из-за снегопада на пунктах пропуска образовались очереди из автомобилей, самые длинные – на границе с Польшей. Об этом в телеграме сообщила Госпогранслужба Украины, передает УНН.
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"Из-за снегопада замедлено движение автомобилей к пунктам пропуска. Самые длинные очереди образовались во Львовской области и на Волыни, которые на границе с Польшей", – говорится в сообщении.
Как отметили, дорожные службы работают в усиленном режиме.
"В то же время пункты пропуска не перегружены в Закарпатской и Черновицкой областях", – добавили в ГПСУ.
Напомним
Сегодня из-за снегопада киевлян призвали не уезжать в город на собственных авто.