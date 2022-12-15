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Вихідні з мокрим снігом: яка погода чекає на українців

Вихідні з мокрим снігом: яка погода чекає на українців

Київ • УНН

 • 1101209 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Цими вихідними на українців чекають мокрий сніг, дощ і значні контрасти температур. Такий прогноз погоди дала синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха, передає УНН.

Цитата

“Розслаблятися не варто, тому що надалі протягом п’ятниці, суботи та неділі через нашу територію знову проходитимуть фронтальні системи з південного заходу. Вони будуть пов’язані з локальними циклонами. Опади будуть змішаної фази. Якщо сьогодні це переважно мокрий сніг, то в п'ятницю та суботу це будуть вже змішані опади – мокрий сніг, подекуди дощ. У центральній та східній областях України будуть опади рідкої фази. У західних областях – опади твердої фази”, – сказала синоптик.

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У найближчі три доби на території України будуть значні контрасти температур. На півдні країни температура становитиме від +13 до +17 градусів, водночас на півночі температура коливатиметься від -3 до +3 градусів.

У більшості регіонів температура поступово змінюватиметься. На території України пошириться антициклон – спокійна погода, менше хмарності.

Неділя стане перехідним днем, коли опади будуть припинятися. Вони подекуди ще триватимуть, проте перейдуть у фазу снігу. Також посилюватиметься мороз, а вітер зміниться з південно-західного на північно-західний.

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Наразі найбільші снігові опади у західних регіонах. У Львівській області, на Волині, в Карпатах і на Закарпатті опади сягають 25-33 см. У північних та центральних областях снігові опади становлять до 20 см. На півдні снігу найменше – 2-3 см.

“Така погода небезпечна на автошляхах, тож водіям треба бути уважним, обережним, слідкувати за рухом, тому що під час опадів завжди відбувається погіршення видимості. Ну і на дорогах у нас ожеледиця, тому треба бути максимально обачними”, – закликала синоптик.

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