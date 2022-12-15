Вихідні з мокрим снігом: яка погода чекає на українців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Цими вихідними на українців чекають мокрий сніг, дощ і значні контрасти температур. Такий прогноз погоди дала синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха, передає УНН.
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“Розслаблятися не варто, тому що надалі протягом п’ятниці, суботи та неділі через нашу територію знову проходитимуть фронтальні системи з південного заходу. Вони будуть пов’язані з локальними циклонами. Опади будуть змішаної фази. Якщо сьогодні це переважно мокрий сніг, то в п'ятницю та суботу це будуть вже змішані опади – мокрий сніг, подекуди дощ. У центральній та східній областях України будуть опади рідкої фази. У західних областях – опади твердої фази”, – сказала синоптик.
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У найближчі три доби на території України будуть значні контрасти температур. На півдні країни температура становитиме від +13 до +17 градусів, водночас на півночі температура коливатиметься від -3 до +3 градусів.
У більшості регіонів температура поступово змінюватиметься. На території України пошириться антициклон – спокійна погода, менше хмарності.
Неділя стане перехідним днем, коли опади будуть припинятися. Вони подекуди ще триватимуть, проте перейдуть у фазу снігу. Також посилюватиметься мороз, а вітер зміниться з південно-західного на північно-західний.
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Наразі найбільші снігові опади у західних регіонах. У Львівській області, на Волині, в Карпатах і на Закарпатті опади сягають 25-33 см. У північних та центральних областях снігові опади становлять до 20 см. На півдні снігу найменше – 2-3 см.
“Така погода небезпечна на автошляхах, тож водіям треба бути уважним, обережним, слідкувати за рухом, тому що під час опадів завжди відбувається погіршення видимості. Ну і на дорогах у нас ожеледиця, тому треба бути максимально обачними”, – закликала синоптик.