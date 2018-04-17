Выход из СНГ: в Минсоцполитики успокоили пенсионеров

"Исходя из СНГ, мы не разрываем те соглашения, которые были заключены, в том числе по пенсионному обеспечению. То есть они будут храниться до тех пор, пока мы выходим из этих соглашений", - сказал Рева.

Напомним, ранее Президент Порошенко заявил, что Украина прекратит участие в СНГ.

Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко впоследствии заявила, что Украина не планирует полностью прекращать сотрудничество с СНГ.