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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выход из СНГ: в Минсоцполитики успокоили пенсионеров

Киев • УНН

 • 9089 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Выход из СНГ не предусматривает расторжение договоров, заключенных в рамках СНГ, в том числе по пенсионному обеспечению. Об этом после пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.

Выход из СНГ: в Минсоцполитики успокоили пенсионеров

"Исходя из СНГ, мы не разрываем те соглашения, которые были заключены, в том числе по пенсионному обеспечению. То есть они будут храниться до тех пор, пока мы выходим из этих соглашений", - сказал Рева.

Напомним, ранее Президент Порошенко заявил, что Украина прекратит участие в СНГ.

Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко впоследствии заявила, что Украина не планирует полностью прекращать сотрудничество с СНГ.

Украинские Национальные Новости

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