Выход из СНГ: в Минсоцполитики успокоили пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Выход из СНГ не предусматривает расторжение договоров, заключенных в рамках СНГ, в том числе по пенсионному обеспечению. Об этом после пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"Исходя из СНГ, мы не разрываем те соглашения, которые были заключены, в том числе по пенсионному обеспечению. То есть они будут храниться до тех пор, пока мы выходим из этих соглашений", - сказал Рева.
Напомним, ранее Президент Порошенко заявил, что Украина прекратит участие в СНГ.
Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко впоследствии заявила, что Украина не планирует полностью прекращать сотрудничество с СНГ.