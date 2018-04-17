Вихід з СНД: у Мінсоцполітики заспокоїли пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вихід з СНД не передбачає розірвання угод, укладених в рамках СНД, в тому числі щодо пенсійного забезпечення. Про це після прес-конференції щодо покращення якості пенсійного обслуговування громадян Пенсійним фондом сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
"Виходячи з СНД, ми не розриваємо ті угоди, які були укладені, в тому числі по пенсійному забезпеченню. Тобто вони зберігатимуться до тих пір, поки що ми виходимо з цих угод", - сказав Рева.
Нагадаємо, раніше Президент Порошенко заявив, що Україна припинить участь в СНД.
Представник Президента у парламенті Ірина Луценко згодом заявила, що Україна не планує повністю припиняти співпрацю з СНД.