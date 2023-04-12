Выход из поста: диетолог дала советы, как не навредить здоровью

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Для того, чтобы не навредить организму при выходе из поста, нужно постепенно увеличивать количество животного белка в рационе. За праздничным столом стоит начинать с яиц, вместо колбас. Такой совет дала врач эндокринолог-диетолог Анастасия Соколова в комментарии корреспонденту УНН.

Цитата

«Стоит постепенно увеличивать количество животного белка в рационе и выходить на оптимальное количество белка за две недели», - сказала Соколова.

Детали

Диетолог отметила, что чрезмерное употребление после поста животного белка может спровоцировать обострение хронических заболеваний кишечно-желудочного тракта, если они были.

«Если их не было, то это не часто приводит к нарушениям, но может нести негативное влияние, ведь долгое отсутствие грубой пищи спровоцировало ферментную недостаточность, и поэтому трудно будет сразу переварить большое количество белка», - рассказала Соколова.

Она посоветовала за праздничным столом начать с яиц, вместо колбас.

«Это не значит, что нельзя за праздничным столом есть белок, просто в ограниченном количестве, и начинать с яиц, которые более легко усваиваются, чем копченые колбасы», - отметила Соколова.

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Дополнение

Многие украинцы уже готовятся к празднику и покупают товары к Пасхальному столу. Пользуются спросом пищевые красители. Средний чек на них составляет 330 грн и это на 43% больше, чем в прошлом году.

По подсчетам ученых Института аграрной экономики, цена пасхальной корзины в 2023 году на семью из 4-х человек будет стоить около 1208,78 грн, то есть на 24,4% дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов был по цене 972 грн.

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