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Вихід з посту: дієтолог дала поради, як не нашкодити здоров'ю

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Для того, щоб не нашкодити організму при виході з посту, потрібно поступово збільшувати кількість тваринного білка в раціоні. За святковим столом варто починати з яєць, замість ковбас. Таку пораду дала лікар ендокринолог-дієтолог Анастасія Соколова в коментарі кореспонденту УНН.

Цитата

«Варто поступово збільшувати кількість тваринного білка в раціоні й виходити на оптимальну кількість білка за два тижні», - сказала Соколова.

Деталі

Дієтолог зазначила, що надмірне вживання після посту тваринного білка може спровокувати загострення хронічних захворювань кишково-шлункового тракту, якщо вони були.

«Якщо їх не було, то це не часто призводить до порушень, але може нести негативний вплив, адже довга відсутність грубої їжі спровокувала ферментну недостатність, і тому важко буде одразу перетравити велику кількість білка», - розповіла Соколова.

Вона порадила за святковим столом почати з яєць, замість ковбас.

«Це не означає, що не можна за святковим столом їсти білок, просто в обмеженій кількості, й починати з яєць, які більш легко засвоюються, аніж копчені ковбаси», - зазначила Соколова.

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Доповнення

Багато українців вже готуються до свята та купують товари до Великоднього столу. Так, користуються попитом харчові барвники. Середній чек на них становить 330 грн і це на 43% більше, ніж минулого року.

За підрахунками науковців Інституту аграрної економіки, ціна пасхального кошика у 2023 році на родину з 4-х осіб коштуватиме близько 1208,78 грн, тобто на 24,4% дорожче, ніж торік, коли такий самий набір продуктів був за ціною 972 грн.

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