Выход первого судна с зерном из Одессы запланирован в 9:15 - министр

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"Сегодня в 9:15 в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из порта «Одесса» ожидается выход первого судна с украинским продовольствием", - отметил Кубраков, цитируемый прессслужбой.

Детали

Это корабль Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Он везет кукурузу в Ливан.

"Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. тонн украинской кукурузы", - указали в министерстве.

Дополнение

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.