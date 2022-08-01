Вихід першого судна із зерном із Одеси заплановано о 9:15 - міністр

Цитата

"Сьогодні о 9:15 в рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з порту «Одеса» очікується вихід першого судна з українським продовольством", - зазначив Кубраков, якого цитує пресслужба.

Деталі

Це корабель Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Він везе кукурудзу до Лівану.

"Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи", - вказали у міністерстві.

Доповнення

Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.