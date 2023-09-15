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Изготовление современного вооружения, поддержка ветеранов: Марченко анонсировал "существенное увеличение" расходов на оборону

Киев • УНН

 • 235211 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в 2024 году расходы сектора безопасности и обороны будут составлять более половины всех расходов государственного бюджета. Предполагается, что средства направят на изготовление отечественных современных образцов вооружения и поддержку ветеранов, сказал он в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"У нас действительно сектор безопасности и обороны является приоритетом на следующий год. Расходы сектора безопасности и обороны будут составлять более половины всех расходов бюджета... В частности будут увеличены расходы на создание современных образцов вооружения, на подготовку вооружения, на выработку боеприпасов, на дроны, и на другие мероприятия", - отметил Марченко.

Детали

Кроме этого, добавил министр, предполагается направить почти 15 миллиардов гривен из государственного бюджета на поддержку ветеранов. Это вдвое больше, чем в этом году, подчеркнул Марченко. По его словам, поддержка ветеранов будет включать социологическую, психологическую сферу, а также реабилитацию.

"Бюджет, фактически, ориентирован на практические сферы - это оборона, безопасность, социальная сфера. Также можно сказать, что частично поддержку будут иметь педагоги-медики, поскольку два года фактически эти сферы находились без индексации, поэтому в следующем году предполагается частичная поддержка социальной сферы", - проинформировал Марченко.

Он выразил надежду, что у местных бюджетов будет понимание этой идеи, ведь безопасность - "это защита в том числе городов, жителей этих городов".

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло проект государственного бюджета на 2024 год. В бюджете на следующий год предусмотрели доходы в размере 1 трлн 560 млрд грн, а расходы - 3 трлн 108 млрд грн.

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