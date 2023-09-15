Виготовлення сучасного озброєння, підтримка ветеранів: Марченко анонсував "суттєве збільшення" видатків на оборону

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"У нас дійсно сектор безпеки і оборони є пріоритетом на наступний рік. Видатки сектору безпеки і оборони складатимуть більш ніж половину всіх видатків бюджету... Зокрема будуть збільшені видатки на створення сучасних зразків озброєння, на підготовку озброєння, на вироблення боєприпасів, на дрони, і на інші заходи", - зазначив Марченко.

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Крім цього, додав міністр, передбачається спрямувати майже 15 мільярдів гривень з державного бюджету на підтримку ветеранів. Це удвічі більше, ніж цього року, підкреслив Марченко. За його словами, підтримка ветеранів включатиме соціологічну, психологічну сферу, а також реабілітацію.

"Бюджет, фактично, орієнтований на практичні сфери - це оборона, безпека, соціальна сфера. Також можна сказати, що частково підтримку матимуть освітяни-медики, оскільки два роки фактично ці сфери перебували без індексації, тому наступного року передбачається часткова підтримка соціальної сфери", - поінформував Марченко.

Він висловив сподівання, що у місцевих бюджетів буде розуміння цієї ідеї, адже безпека - "це захист у тому числі міст, жителів цих міст".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік. У бюджеті на наступний рік передбачили доходи у розмірі 1 трлн 560 млрд грн, а видатки - 3 трлн 108 млрд грн.