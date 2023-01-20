Изгнать российскую армию с оккупированных территорий Украины в этом году будет очень трудно - генерал Милли

Цитата

“С военной точки зрения – это очень трудная борьба. Война охватывает сейчас линию фронта от Харькова до юга Украины, и там идут серьезные боевые действия, и там более-менее статичная линия фронта, за исключением Бахмута, где с обеих сторон ведутся серьезные боевые действия. На всей этой территории остается очень много российских сил. С военной точки зрения, я еще раз утверждаю, что в этом году будет трудно в военном отношении изгнать российские войска со всех оккупированных территорий Украины. Но это не значит, что этого не может произойти – может, но будет очень трудно”, – заявил Милли.

Детали

По прогнозу генерала, в этом году будет продолжаться оборона, и возможна стабилизация линии фронта. В зависимости от обучения и снабжения оборудованием, вполне вероятно, что украинские военные достигнут серьезных тактических успехов на операционном уровне и освободят максимально большую территорию Украины.

“Все войны, так или иначе, заканчивались за столом переговоров. Эту войну начал путин, и он может закончить ее сейчас, преодолев серьезную катастрофу для россии”, – констатировал Милли.

Добавим

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что контрнаступление Украины может начаться уже этой весной, поэтому основная задача партнеров Киева укрепить обороноспособность украинской армии.

Кроме того, глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что на этой неделе начнется общая подготовка украинских военных в центре обучения в Германии.