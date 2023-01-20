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Вигнати російську армію з окупованих територій України цього року буде дуже важко - генерал Міллі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. З військового погляду, вигнати російську армію з усіх тимчасово-окупованих територій України у 2023 році буде дуже важко, оскільки лінія бойових дій доволі велика, і там перебуває велика кількість російської армії. Про це за підсумками засідання “Рамштайн” заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, передає кореспондент УНН.

Вигнати російську армію з окупованих територій України цього року буде дуже важко - генерал Міллі

Цитата

“З військової точки зору – це дуже важка боротьба. Війна охоплює зараз лінію фронту від Харкова до півдня України, і там ідуть серйозні бойові дії, і там більш-менш статична лінія фронту, за винятком Бахмута, де з обох боків ведуться серйозні бойові дії. На всій цій території залишається дуже багато російських сил. З військової точки зору, я ще раз стверджую, що цього року буде важко у військовому відношенні вигнати російські війська з усіх окупованих територій України. Але це не означає, що цього не може статися – може, але буде дуже важко”, – заявив Міллі.

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За прогнозом генерала, цього року триватиме оборона, і можлива стабілізація лінії фронту. Залежно від навчання і постачання обладнанням, цілком імовірно, що українські військові досягнуть серйозних тактичних успіхів на операційному рівні і звільнять максимально велику територію України.

“Усі війни, так чи інакше, закінчувалися за столом переговорів. Цю війну розпочав путін, і він може закінчити її зараз, подолавши серйозну катастрофу для росії”, – констатував Міллі.

Додамо

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що контрнаступ України може початися вже цієї весни, тому основне завдання партнерів Києва зміцнити обороноздатність української армії.

Крім того, глава об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що цього тижня розпочнеться загальна підготовка українських військових у центрі навчання в Німеччині.

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