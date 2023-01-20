В дополнение к предоставленному оружию: на этой неделе в Германии начнется обучение украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что на этой неделе начнется общая подготовка украинских военных в центре обучения в Германии. По итогам заседания в формате “Рамштайн” он заявил, что это поможет украинской армии проводить маневренные операции, передает корреспондент УНН.
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“На этой неделе в Германии мы начинаем общую подготовку в поддержку украинской армии. Это центр обучения и подготовка идут в дополнение к тому оборудованию, которое предоставлено. Оно поможет оказать сопротивление российской армии и перейти в контрнаступление, которое поможет освободить украинские территории”, – заявил Милли.
Детали
По его словам, благодаря системе подготовки, которую обеспечивают США и партнеры, Украине удастся повысить свой тактический потенциал, маневренность, огневую мощь и объединить все усилия, чтобы провести маневренные операции.
Добавим
Ранее сообщалось, что в Германии начинаются расширенные американские учения для украинских войск.
Отмечалось, что речь идет о "новых, расширенных боевых учениях" украинских войск, целью которых является возвращение на поле боя батальона численностью около 500 военнослужащих.