В дополнение к предоставленному оружию: на этой неделе в Германии начнется обучение украинских военных

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“На этой неделе в Германии мы начинаем общую подготовку в поддержку украинской армии. Это центр обучения и подготовка идут в дополнение к тому оборудованию, которое предоставлено. Оно поможет оказать сопротивление российской армии и перейти в контрнаступление, которое поможет освободить украинские территории”, – заявил Милли.

Детали

По его словам, благодаря системе подготовки, которую обеспечивают США и партнеры, Украине удастся повысить свой тактический потенциал, маневренность, огневую мощь и объединить все усилия, чтобы провести маневренные операции.

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Ранее сообщалось, что в Германии начинаются расширенные американские учения для украинских войск.

Отмечалось, что речь идет о "новых, расширенных боевых учениях" украинских войск, целью которых является возвращение на поле боя батальона численностью около 500 военнослужащих.