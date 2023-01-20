На додачу до наданої зброї: цього тижня в Німеччині розпочнеться навчання українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що цього тижня розпочнеться загальна підготовка українських військових у центрі навчання в Німеччині. За підсумками засідання у форматі “Рамштайн” він заявив, що це допоможе українській армії проводити маневрені операції, передає кореспондент УНН.
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“Цього тижня в Німеччині ми починаємо загальну підготовку на підтримку української армії. Це центр навчання і підготовка йде на додачу до того обладнання, яке надано. Воно допоможе чинити опір російській армії і перейти в контрнаступ, який допоможе звільнити українські території”, – заявив Міллі.
Деталі
За його словами, завдяки системі підготовки, яку забезпечують США і партнери, Україні вдасться підвищити свій тактичний потенціал, маневреність, вогневу міць і об'єднати всі зусилля, щоб провести маневрені операції.
Додамо
Раніше повідомлялося, що в Німеччині починаються розширені американські навчання для українських військ.
Зазначалося, що йдеться про "нові, розширені бойові навчання" українських військ, метою яких є повернення на поле бою батальйону чисельністю близько 500 військовослужбовців.