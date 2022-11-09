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Посещаемость торговых объектов Киева снизилась на треть

Посещаемость торговых объектов Киева снизилась на треть

Киев • УНН

 • 420899 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Посещаемость торговых объектов Киева снизилась на треть, что составляет —35,7%. Об этом сообщает Украинский совет торгового центра, пишет УНН.

Детали

Военные действия спровоцировали отток населения из страны, девальвацию национальной валюты, стремительную инфляцию, общее снижение потребительских настроений, что привело к снижению среднесуточной посещаемости разных ТЦ и ТРЦ.

По подсчетам экспертов компании UTG, средневзвешенный показатель посещаемости для крупноформатных торговых центров столицы на октябрь 2022 составил 325 человек на 1000 кв. м GLA, тем самым снизившись по отношению к началу года на 35,7%.

Согласно расчетам аналитиков, посещаемость региональных ТРЦ Киева в 3 квартале текущего года по сравнению с 2021 годом мирного времени значительно уменьшилась на 45% с 407 до 224 человек в день. Аналогичная ситуация наблюдается и у окружных объектов’объектов — их трафик сократился на 30% по сравнению с довоенным временем с 669 до 468 человек в день.

Несмотря на сокращение расходов и покупку меньшего количества товаров, украинцы обращают внимание на более выгодные предложения и распродажи. В то же время растет лояльность к совершению покупок онлайн, поэтому доля удаленных покупок выросла на 25%.

Отмечается, что по сравнению с февралем-мартом покупатели начали возвращаться в страну и посещаемость торговой недвижимости будет постепенно расти. Кроме этого, необходимо принимать во внимание такие факторы, как отложенный спрос, который безусловно повлияет на товарооборот торговой недвижимости, хотя пока большинство украинцев дорогие покупки предпочитают отложить.

Напомним

В октябре в Украине было зарегистрировано 3,1 тыс. новых автомобилей, что в два с половиной раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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